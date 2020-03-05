Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan F.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. yaralandı. Yaralı kadın kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM