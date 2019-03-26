- Bariyerlere çarpan otomobilin takla atması
Olay yerinden detaylar Polis
ekiplerinin kazaya müdahalesi
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı
Kuzey Ankara
Çevre Yolu'nda bariyerlere çarparak takla atan aracın sürücüsü hafif yaralandı
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın sürücüsü hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pursaklar
istikametinden Batıkent yönüne giden Emre Gürbüz
'ün kullandığı 41 ABT 157 plakalı hafif ticari araç Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Bağlum
yol ayrımı yakınlarında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan ve yol ortasına düşen aracın ön kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Olay sırasında emniyet kemeri takılı bulunan Gürbüz, kazayı kolundaki hafif sıyrıkla atlattı.
Kaza sonrası araçtan çıkan Gürbüz, aracın ön kısmındaki dumanları görünce akü kutup başlarını sökerek yangın çıkmasını engelledi.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
İlk yardım ekipleri kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Gürbüz'e ambulansta müdahalede bulundu.
Kaza nedeniyle Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Bağlum istikametinin üç şeridi yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapandı.
Takla atan aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.