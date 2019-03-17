Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
52 dakika önce
Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin takma atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ
'da bariyerlere çarpan otomobilin takma atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Palu- Kovancılar
ilçesini bir birine bağlayan karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Ç. idaresindeki 23 K 3992 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:53 Kaynak: İHA
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