Son Dakika Haberleri: Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

52 dakika önce

Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin takma atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin takma atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Palu- Kovancılar ilçesini bir birine bağlayan karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Ç. idaresindeki 23 K 3992 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

Palu, Kovancılar, Elazığ, 3. Sayfa
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