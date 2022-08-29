Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

29.08.2022 10:03

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 04.50 sıralarında Muratlı çevreyolunun Müsellim kavşağına yakın mahallinde meydana geldi. İddiaya göre; Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne doğru seyir halindeki B.K. sevk ve idaresinde bulunan 59 AS 233 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde yoldan çıkarak sağ yan refüje çarptı ve ardından tarlaya savruldu. Takla atan araçtan kendi imkanları ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkan 3 yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

Talihsiz kazada sürücü B.K. ile araçta yolcu olarak bulunan G.K. ve E.E. yaralandı. Yaralılardan G.K. ambulansla Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne, yaralılardan B.K. ve E.E. ise ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Tekirdağ'da refüje çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Tekirdağ'da refüje çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa Kan bağışıyla çevresindekilere örnek oluyor Kan bağışıyla çevresindekilere örnek oluyor
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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