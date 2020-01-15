Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil takla atarak durabildi.

Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil takla atarak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza 14.45 sıralarında Körfez D-100 karayolu İstanbul istikameti Yeniyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülsen Ç. idaresindeki 41 B 1670 plakalı otomobil bir anda sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yatarak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Gülsen Ç. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
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