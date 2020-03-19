Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı; sürücü ile eşi yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobil, yan yattı. Kazada sürücü Mehmet A. (50) ile eşi Fatma A. (48) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bursa- Ankara yolunun Mezit-8 mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir yönüne giden Mehmet A. yönetimindeki 10 E 0794 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, yan yattı. Kazada sürücü Mehmet A. ile araçta bulunan eşi Fatma A. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çifti ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.