Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı; sürücü ile eşi yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı; sürücü ile eşi yaralı - Son Dakika

Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı; sürücü ile eşi yaralı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobil, yan yattı.

Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı; sürücü ile eşi yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobil, yan yattı. Kazada sürücü Mehmet A. (50) ile eşi Fatma A. (48) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bursa- Ankara yolunun Mezit-8 mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir yönüne giden Mehmet A. yönetimindeki 10 E 0794 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, yan yattı. Kazada sürücü Mehmet A. ile araçta bulunan eşi Fatma A. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çifti ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:55 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de kar yağışı, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu: 18 yaralı
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti         
20:12
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında         
19:10
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
16:12
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu         
15:40
103 suçtan aranan 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı         
15:32
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı; sürücü ile eşi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]