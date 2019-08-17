Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
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Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesindeki bölümünde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesindeki bölümünde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürhan Aheste'nin (49) kullandığı 34 AT 2019 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Savaştepe Gişeleri'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Can Aheste (15), Ümmühan Aylin Aheste (49) ve Cihan Çeken (29) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Gürhan ve Can Aheste Soma Devlet Hastanesine, Ümmühan Aylin Aheste ve Cihan Çeken ise Savaştepe Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ümmühan Aylin Aheste ve Cihan Çeken müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Can Aheste'nin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul, İzmir, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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