Son Dakika Haberleri: Bariyerlere Çarpan Otomobildeki Emekli Öğretmen Kurtarılamdı

Bariyerlere Çarpan Otomobildeki Emekli Öğretmen Kurtarılamdı

2 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde idaresindeki otomobille bariyerlere çarparak ağır yaralanan 61 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Bariyerlere Çarpan Otomobildeki Emekli Öğretmen Kurtarılamdı, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde idaresindeki otomobille bariyerlere çarparak ağır yaralanan 61 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İzmit D-100 karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Mahir Baltacı (61) idaresindeki 41 E 1241 plakalı otomobil, Kandıra sapağı mevki'inde bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, refüjedeki bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile büyük hasar gören otomobildeki sürücü Baltacı ise ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan yaralı sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Baltacı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden emekli öğretmen Mahir Baltacı'nın naaşı, Kuruçeşme Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:32 Kaynak: İHA

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