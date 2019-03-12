Son Dakika Haberleri: Bariyerlere Çarpan Otomobilin Motoru Ayrıldı

Bariyerlere Çarpan Otomobilin Motoru Ayrıldı

1 saat önce

Şişli, Piyalepaşa Bulvarı'nda hızını alamayan otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Bariyerlere Çarpan Otomobilin Motoru Ayrıldı, System.String[]
Şişli, Piyalepaşa Bulvarı'nda hızını alamayan otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza yapan otomobilin motoru yola fırlarken hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Piyalepaşa Bulvarı, Kasımpaşa istikametinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 11.45 sıralarında Çağlayan'dan Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan Kadir S. isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kadir S. yönetimindeki 34 JN 5993 plakalı otomobilin motor kısmı koptu. Otomobilin ön kısmında bir şey kalmazken araç içinde bulunan 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören sürücüler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan üç kişiye ilk kontrolü olay yerinde yaptı. Yapılan kontrollerde vatandaşların iyi olduğu görüldü. Ancak sağlık ekipleri iki kişiyi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırdı.

Meydana gelen tek taraflı trafik kazası nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde uzun trafik yoğunluğu yaşandı. Ekipler kaza çevresinde önlem alırken trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

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