BURSA Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
31.03.2021 12:36
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolünden çıkan otomobili bariyerlere çarpan sürücü ağır yaralandı.
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolünden çıkan otomobili bariyerlere çarpan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Bursa- Ankara Karayolu'nun Kınık Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya giden Suriye uyruklu Ayman Aljaber (27) yönetimindeki 16 MA 7846 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarparak savrulan otomobilden yola fırlayan sürücü, ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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