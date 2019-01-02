Bariyerlere Çarpan Şahin Marka Otomobil Kağıt Gibi Yırtıldı
1 saat önce
Çanakkale'de meydana gelen feci kazada bariyerlere çarpan Şahin marka otomobil kağıt gibi yırtılırken, iki kişi de yaralandı.
Çanakkale
'de meydana gelen feci kazada bariyerlere çarpan Şahin marka otomobil kağıt gibi yırtılırken, iki kişi de yaralandı.
Kaza, Çan İlçesine bağlı Hurma köy yakınlarında bulunan Karaçay
köprüsünde meydana geldi. Gece saat 03.30 sularında meydana gelen kazada Jeyhun Aliyev sevk ve idaresindeki 43 MA 0094 plakalı özel otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü Aliyev ile yanında bulunan Dayana Jumayeva, Çan Belediyesi
itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldılar. 112 ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:57 Kaynak: İHA
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