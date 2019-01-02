Son Dakika Haberleri: Bariyerlere Çarpan Şahin Marka Otomobil Kağıt Gibi Yırtıldı

Bariyerlere Çarpan Şahin Marka Otomobil Kağıt Gibi Yırtıldı

1 saat önce

Çanakkale'de meydana gelen feci kazada bariyerlere çarpan Şahin marka otomobil kağıt gibi yırtılırken, iki kişi de yaralandı.

Bariyerlere Çarpan Şahin Marka Otomobil Kağıt Gibi Yırtıldı, System.String[]
Çanakkale'de meydana gelen feci kazada bariyerlere çarpan Şahin marka otomobil kağıt gibi yırtılırken, iki kişi de yaralandı.

Kaza, Çan İlçesine bağlı Hurma köy yakınlarında bulunan Karaçay köprüsünde meydana geldi. Gece saat 03.30 sularında meydana gelen kazada Jeyhun Aliyev sevk ve idaresindeki 43 MA 0094 plakalı özel otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü Aliyev ile yanında bulunan Dayana Jumayeva, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldılar. 112 ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa
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