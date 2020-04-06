Bariyerlere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yaralanan Hakan D, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hasteneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, E-5 kara yolu İstanbul istikametine seyreden Hakan D. yönetimindeki 34 LVN 369 plakalı servis minibüsü, işcileri bırakıp döndüğü sırada Anibal altgeçit çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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