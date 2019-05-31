Bariyerlere çarpan sürücü araç içinde sıkıştı
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:09 Kaynak: İHA
'nın Merzifon
ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah Demir'in kullandığı 05 LL 748 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Demir, Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Merzifon Mustafa Kemal Paşa
Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AMASYA
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