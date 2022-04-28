Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2) - Son Dakika

MORGA KARDEŞİNİN GÖMLEĞİYLE GELDİ

Antalya'da, kaza haberiyle morga gelen, taksi şoförü Ethem Istıl'ın yakınları, kapıda uzun süre ağladı. Soyadı öğrenilemeyen Istıl'ın ablası Esra, elinde kardeşinin gömleğiyle morga gelerek "Ethem neredesin Ethem?", "Şaka, şaka", "Kardeşimi giydirip götürelim" diye feryat etti. İşlemlerinin ardından Istıl'ın cenazesi, defnedilmek üzere Arapsuyu Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze aracının peşinden koşarken kendisini yere bırakarak ağlamaya devam eden Istıl'ın ablasını, yakınları kaldırıp teskin etmeye çalıştı.