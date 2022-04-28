Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2) - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)

28.04.2022 13:18

MORGA KARDEŞİNİN GÖMLEĞİYLE GELDİAntalya'da, kaza haberiyle morga gelen, taksi şoförü Ethem Istıl'ın yakınları, kapıda uzun süre ağladı.

MORGA KARDEŞİNİN GÖMLEĞİYLE GELDİ

Antalya'da, kaza haberiyle morga gelen, taksi şoförü Ethem Istıl'ın yakınları, kapıda uzun süre ağladı. Soyadı öğrenilemeyen Istıl'ın ablası Esra, elinde kardeşinin gömleğiyle morga gelerek "Ethem neredesin Ethem?", "Şaka, şaka", "Kardeşimi giydirip götürelim" diye feryat etti. İşlemlerinin ardından Istıl'ın cenazesi, defnedilmek üzere Arapsuyu Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze aracının peşinden koşarken kendisini yere bırakarak ağlamaya devam eden Istıl'ın ablasını, yakınları kaldırıp teskin etmeye çalıştı.


Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
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BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ BARİYERLERE ÇARPAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2) - Son Dakika
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