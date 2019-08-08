Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarpan tanker yandı, alevler ormanlık alana sıçradı
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Bariyerlere çarpan tanker yandı, alevler ormanlık alana sıçradı

1 saat önce

İnegöl Karayolu üzerinde lastiği patlayarak bariyerlere çarpan süt dolu tanker, alev aldı.

Bariyerlere çarpan tanker yandı, alevler ormanlık alana sıçradı, System.String[]

BURSA- İnegöl Karayolu üzerinde lastiği patlayarak bariyerlere çarpan süt dolu tanker, alev aldı. Alevler, karayolu kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alana ve tankere müdahale etti. Tankerdeki yangın söndürüldü. Ormanlık alana müdahale devam ediyor.

Olay, Bursa-İnegöl Karayolu Karahıdır Mahallesi yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bursa'ya seyir halindeyken sağ ön lastiği patlayan 16 SF 663 plakalı süt taşıyan tanker, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen tanker, aniden alev aldı. Alevler, karayolu kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Tankerin sürücüsü, kendisini dışaraya atarkan bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankere ve yanan ormanlık alana müdahale ett. Tankerdeki yangın söndürüldü. Ormanlık alana müdahale devam ediyor.

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BURSA


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:07 Kaynak: DHA
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