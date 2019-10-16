Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarpan tır alev aldı
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Bariyerlere çarpan tır alev aldı

57 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan tırın alev alması nedeniyle D-130 Karayolu'nda ulaşım aksadı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan tırın alev alması nedeniyle D-130 Karayolu'nda ulaşım aksadı.

D-130 Karayolu'nda İzmit yönüne giden Hakan Zengi'nin kullandığı 35 PGM 61 plakalı tır, Vezirçiftliği Mahallesi Sanayi Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Manisa'dan yüklenen plastik kovaları Gebze'deki bir boya fabrikasına taşıyan tırın sürücüsü kazanın ardından kendini dışarı atarken, tır yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle yolun İzmit istikameti trafiğe kapatıldı, araçlar yan yola yönlendirildi.

Bariyerlere çarpan tır alev aldı

Başiskele, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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