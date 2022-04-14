Bariyerlere çarpan tır Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan tır Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı

14.04.2022 09:27
Bariyerlere çarpan tır Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan tır, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan tır, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Otoyolda İstanbul istikametine giden C.M'nin kullandığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti plakalı tır, Tavşanlı mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı.

Tır, demir bariyerleri yerinden sökerek yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde 2 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken yolda araç kuyruğu oluştu.

Tırın Karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

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Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpan tır Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı - Son Dakika


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