Bariyerlere çarpan TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı - Son Dakika

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü TIR, refüjdeki bariyerlere çarptı. TIR'daki sebze ve meyveler yola saçılırken, kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.
Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolu 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'e giden Muharrem Karakaş (47) idaresindeki 07 AED 410 plakalı sebze yüklü TIR, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, TIR'daki sebzeler, etrafa saçıldı. Sürücü Karakaş, kazayı yara almadan atlatırken, yolda trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı.TIR'ın kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardından trafik normale dönecek.
Kaynak: DHA
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