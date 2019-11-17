Bariyerlere çarpan TIR'ın şoförü yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarpan TIR'ın şoförü İbrahim Bulat (42), yaralandı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Nurdağı-Gaziantep otoyolun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden İbrahim Bulat (42) yönetimindeki 34 JP 7323 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılar İbrahim Bulat, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında kırıklar oluşan Bulat, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.