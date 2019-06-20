Bariyerlere çarpan tır yolu kapattı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın bariyerlere çarparak savrulması nedeniyle Bursa-Ankara kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde tırın bariyerlere çarparak savrulması nedeniyle Bursa- Ankara
kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.
Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde seyreden Abdulselam Abız (53) idaresindeki 16 BN 078 plakalı tır, çarpışan iki aracı fark eden sürücüsü manevra yapınca savruldu.
Yol kenarındaki bariyerlere çarpan tırın dorsesi yolu kapattı.
Kaza nedeniyle Bursa-Ankara kara yolu trafiğe kapandı. Bundan dolayı yolda araç kuyrukları oluştu.
Ekipler tarafından yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu tırın yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.
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