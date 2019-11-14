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Bariyerlere çarpan tırın kupası köprüden aşağıya düştü

7 saat önce

Bariyerlere çarpan tırın kupası köprüden aşağıya düştüKONYA - Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan tır köprüde asılı kalırken, tırın kupası ise köprüden düştü.

Bariyerlere çarpan tırın kupası köprüden aşağıya düştü, System.String[]

Bariyerlere çarpan tırın kupası köprüden aşağıya düştü

KONYA - Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan tır köprüde asılı kalırken, tırın kupası ise köprüden düştü. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza,13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Süleyman D., idaresindeki 42 BTY 39 tır, köprülü kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan konteynerin çarptığı tırın kupası köprüden aşağıya düştü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman D., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Sürücü Süleyman D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karatay, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
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