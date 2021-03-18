Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

18.03.2021 12:41
Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda bir anda yola giren otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda bir anda yola giren otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır, bariyerlere çarptı. Tır sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin F., idaresindeki 34 YN 2363 plakalı tır ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken, yan yoldan bir anda önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından tır yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu
Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu
Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

D-100 Karayolu, Kocaeli, Körfez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz         
12:07
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı         
10:50
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir         
10:23
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış         
09:35
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 12:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei