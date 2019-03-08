Bariyerlere Çarparak Alev Alan Tırın Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan tırın sürücüsü yaralandı.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan tırın sürücüsü yaralandı. Mehmet Nergiz
(35) idaresindeki 47 MH 146 plakalı tavuk yemi yüklü tır, Gaziantep- Şanlıurfa
otoyolu Akçakent
Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı alev alan tırın lastikleri ile bazı parçaları ise köprüden aşağıya düştü.
Kazada yaralanan sürücüsü, 112 Acil Servis
ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma
ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, yolu bir süre trafiğe kapattı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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