DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Polisi görünce kaçan 3 şüphelinin üzerinden 4 tabanca çıktı

Adana'da motorize yunus ekiplerinin ara sokaklarda devriye görevi sırasında birden kaçmaya başlayan ve kovalamaca sonucu yakalanan Umut Can G. (22), Mustafa Reşit T. (21) ve E.K.'nin (15), üst aramasında ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği'nde görevli motorize yunus ekipleri, ara sokaklara devriye görevi yürüttüğü sırada yol kenarında bekleyen 3 kişi kaçmaya başladı. Durumları şüpheli olan kişilerin peşine düşen ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından şüphelileri yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde isimlerinin Umut Can G. (22), Mustafa Reşit T. (21) ve E.K. (15) olduğu öğrenilen şüphelilerin, üst aramasında 4 tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, ruhsatsız olduğu tespit edilen tabancaların kendilerine ait olmadığını söyledikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Zanlıların Emniyetten çıkarılması-Zanlıların üzerinden çıkan 4 adet silahın fotoğrafı

Haber- Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ ADANA,

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Bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

BURSA'da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Muhammet Akif İncel (50), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İstanbul-Bursa- İzmir otoyolu Dereçavuş mevkiinde meydana geldi. Bir börek firmasına ait Muhammet Akif İncel (50) yönetimindeki 34 JH 9336 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki beton bariyere çarptı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki bariyerler ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada, araçta sıkışan İncel, yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Muhammet Akif İncel'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.