Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarparak takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı
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Bariyerlere çarparak takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı

14 dakika önce

Beylikdüzü'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

Beylikdüzü'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu.

Kaza, 16.45'te D-100 kara yolu Haramidere Sanayi mevkii Avcılar yönünde meydana geldi. İddiaya göre, süratle seyreden 34 JG 8398 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Otomobildeki sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde hasar oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bariyerlere çarparak takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı

Beylikdüzü, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:47 Kaynak: DHA
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