Bariyerlere çarparak takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı
1 saat önce
BEYLİKDÜZÜ'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldu.
Kaza, 16.45'te D-100 kara yolu Haramidere Sanayi mevkii Avcılar yönünde meydana geldi. İddiaya göre, süratle seyreden 34 JG 8398 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Otomobildeki sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde hasar oluştu.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
- İstanbul
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