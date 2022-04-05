Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

05.04.2022 17:07
Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Recep Arslantaş(37) Yönetimindeki 77 ABK 707 plakalı hafif ticari araç, Şehitler mahallesi kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç ardından takla atarak şarampole yuvarlandı. Yan duran araçtaki sürücü ile yanındaki yolcu Çağla Arslantaş (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Tragger, Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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