Bariyerlere çarpıp zeytinliğe uçtu - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç önce bariyerlere çarptı, ardından da zeytinliğe uçtu. Takla atan aracın genç sürücüsü yaralandı.



Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa- İstanbul karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Orhangazi istikametine doğru giden Mert Yiğit (20) idaresindeki 16 AEL 003 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi girişinde henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Ora refüjdeki bariyerlere çarpan hafif ticari araç savrularak yolun sağında bulunan zeytinlik alana uçarak takla attı.



Kaza sonrasında aracın sürücüsü Mert Yiğit yaralandı. Çevreden kazayı fark eden vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarılan genç adam için olay yerine ambulans çağrıldı. Mert Yiğit sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA