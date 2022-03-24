Bariyerlere çarptıktan sonra kamyonetin altında sürüklenerek hayatını kaybeden moto kuryenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

Feci şekilde can veren moto kuryenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bariyerlere çarptıktan sonra kamyonetin altında sürüklenerek hayatını kaybeden Okan Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece E5'te bariyerlere çarptıktan sonra kamyonetin altında sürüklenip hayatını kaybeden moto kuryenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Küçükçekmece fatih mahallesi E5'te dün emniyet şeridindeki çamur nedeniyle kayan moto kurye bariyerlere çarparak hafriyat kamyonunun altına girmişti. 30 metre sürüklenen moto kurye Okan Öztürk (32), olay yerinde hayatını kaybetmişti. Moto kurye Okan Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakın arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazesi Küçükçekmece Cemevi'ne götürüldü. Oradan da defnedilmek üzere memleketi Tokat Niksar Akgüney Köyü'ne götürülecek.

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Öztürk'ün arkadaşı Eyüp Yaran "Bugün yine biz bir arkadaşımızı kaybettik. Bu hepimiz için kabul edilebilir ve kolay bir şey değil. Yıl içinde birçok arkadaşımızı yol şartlarından, trafik kazalarından kaybediyoruz. Biz istiyoruz ki bize biraz özen gösterilsin, moto kuryelere dikkat edilsin. Ancak biz ne kadar kendimize dikkat etsek de bazen arabalar, bazen yollar tehlike oluşturuyor. Bu sefer bir arkadaşımızda sadece yol kenarında biriken balçık ve pislikler yüzünden ön tekerleğinin kayması sonucu bir aracın altında kaldı. Biz bunlara dikkat edilsin istiyoruz bir can daha gitmesin, bir aile daha yok olmasın. Yol kenarlarındaki pislikler daha çabuk temizlense daha düzgün alınsa ya da trafikte bize biraz daha özen gösterilse canlar daha fazla yol olmayacak. Acımız fazla bu durumda da çok fazla bir şey söyleyemiyoruz" şeklinde konuştu.