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Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin ibresi 140'a takılı kaldı - Son Dakika

Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin ibresi 140'a takılı kaldı

27.01.2022 14:37
Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin ibresi 140'a takılı kaldı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 Karayolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin gösterge paneli 20 metre uzaklıkta bulunurken, hız göstergesinin ise 140'a takılı kaldığı tespit edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 Karayolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin gösterge paneli 20 metre uzaklıkta bulunurken, hız göstergesinin ise 140'a takılı kaldığı tespit edildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Geyve ilçesi D-650 Karayolu Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine seyir eden E.G. idaresindeki 61 DF 491 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada araçtaki Ö.Ş, E.K. ve E.D. yaralanırken, sürücü E.G. ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederken, araçta sıkışan sürücü için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle yolun Adapazarı istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

GÖSTERGE PANELİ 20 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Meydana gelen kaza sonrasında inceleme başlatan ekipler, olay yerinde geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan incelemede otomobilin parçaları bölgede dağılmış şekilde bulundu. Otomobilden kopan gösterge paneli ise kaza yerinden yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunurken, hız göstergesinin 140'ta takılı kaldığı belirlendi. 4 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.

(İHA)

Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin ibresi 140'a takılı kaldı
Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin ibresi 140'a takılı kaldı
Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin ibresi 140'a takılı kaldı

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Tragger, Sakarya, Geyve, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin ibresi 140'a takılı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin ibresi 140'a takılı kaldı - Son Dakika
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