Bariyerlere Saplanan Otomobilde Kurtarılmayı Bekledi

Bursa'da seyir halindeki otomobile arkasından gelen başka bir otomobil çarptı.

Bursa'da seyir halindeki otomobile arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerlere saplanan otomobilde sıkışan sürücü, BAKUT ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçe'si Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Budak(41) kontrolündeki 16 AAJ 661 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Süleyman Geniş(37) kontrolündeki 16 HJ 797 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü Süleyman Geniş, bariyerlere saplanan otomobilde sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücü Geniş'i yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazanın ardından bariyerlere saplanan otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri Çetin Budak'ı ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

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