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Bariyerlere ve istinat duvarına çarpan otomobil devrildi; sürücü ile eşi öldü

24 dakika önce

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki istinat duvarına çarparak, devrildi.

Bariyerlere ve istinat duvarına çarpan otomobil devrildi; sürücü ile eşi öldü, System.String[]
SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki istinat duvarına çarparak, devrildi. Kazada sürücü Turgay Çağdaş ile eşi Emine Berk Çağdaş yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Ortaköy yakınlarında meydana geldi. Turgay Çağdaş yönetimindeki 34 TL 6520 plakalı otomobil, D100 yolunda kontrolden çıkıp, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü Turgay Çağdaş ve eşi Emine Berk Çağdaş, hayatını kaybetti. Araçta sıkışan çiftin cansız bedenleri, ihbarla gelen Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği bünyesindeki arama- kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Turgay Çağdaş ile Emine Berk Çağdaş çiftinin cesetleri, otopsi için Akıncılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Akıncılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:44 Kaynak: DHA
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