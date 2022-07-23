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Karahisar, Ömer Can, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BARİYERLERE VE YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI - Son Dakika

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