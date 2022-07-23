BARİYERLERE VE YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI - Son Dakika
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BARİYERLERE VE YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI

23.07.2022 11:46

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan TIR, kavşaktaki bariyere sonrasında da yön levhası direğine çarptı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan TIR, kavşaktaki bariyere sonrasında da yön levhası direğine çarptı. TIR'da hasar oluşurken, sürücü yara almadı.

Kaza, 02.30 sıralarında Afyonkarahisar - Antalya karayolu Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Ömer Can'ın yönetimindeki 32 ACF 834 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki bariyerlerlere, sonrasında da yön levhası direğine çarptı. Sürücü Ömer Can kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, güvenlik tedbiri alarak yolu kısa süreli ulaşıma kapattı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol araç geçişine açıldı.

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Kaynak: DHA

Karahisar, Ömer Can, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARİYERLERE VE YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BARİYERLERE VE YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI - Son Dakika
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