Son Dakika Haberleri: Bariyerleri aşan kamyon alt yola uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Bariyerleri aşan kamyon alt yola uçtu: 1 yaralı

Bariyerleri aşan kamyon alt yola uçtu: 1 yaralı

6 saat önce

Bariyerleri aşan kamyon alt yola uçtu: 1 yaralıİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan kamyon alt yola uçtu.

Bariyerleri aşan kamyon alt yola uçtu: 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan kamyon alt yola uçtu.

Kaza, saat 02.45 sıralarında ilçeye bağlı Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Gaziemir istikametine gitmekte olan Dursun K. (59), idaresindeki 35 GB 7294 plakalı kamyon, yağışlı havanında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak Bornova-Gaziemir istikameti olan alt yola uçtu. Diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı kamyon sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Dursun K'nin hayati tehlikesi bulunmazken, kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bariyerleri aşan kamyon alt yola uçtu: 1 yaralı

Yeşildere, Konak, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Volkan Konak, konserinde anne ve babasının cinsel hayatını anlattı
Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 14:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bariyerleri aşan kamyon alt yola uçtu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]