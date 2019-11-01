Bariyerleri aşan kamyon alt yola uçtu

İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan kamyon alt yola uçtu.

Kaza, saat 02.45 sıralarında ilçeye bağlı Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Gaziemir istikametine gitmekte olan Dursun K. (59) idaresindeki 35 GB 7294 plakalı kamyon, yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak Bornova-Gaziemir istikameti olan alt yola uçtu. Diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı kamyon sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Dursun K.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)