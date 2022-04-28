Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

28.04.2022 21:57
Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü.

Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 AC 520 plakalı otomobil Devlet Bahçeli Meydanı'ndan Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ne düştü. Kazanın Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otomobil hurdaya dönerken sürücü ile yanında yolcu bulunun 2 kişi de sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin desteği ile otomobilin içerisinden çıkarılan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı
Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı
Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı
Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı
Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı
Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

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Musa Şahin Bulvarı, Osmaniye, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bariyerleri aşan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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