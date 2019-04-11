Son Dakika Haberleri: Bariyerleri Aşan Otomobil Havalimanı Arazisine Düştü

Bariyerleri Aşan Otomobil Havalimanı Arazisine Düştü

2 saat önce

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten havalimanı arazisine uçan otomobilin sürücüsü Gülay Ü., yaralandı.

Bariyerleri Aşan Otomobil Havalimanı Arazisine Düştü, System.String[]
TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten havalimanı arazisine uçan otomobilin sürücüsü Gülay Ü., yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Gülay Ü. yönetimindeki 61 DV 129 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, çarptığı bariyerleri aştıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten Trabzon Havalimanı'na uçtu. Otomobil, pist yan yol kenarındaki yeşil alana düştü.

Havalimanı çalışanlarının ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkarılan Gülay Ü., ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:54 Kaynak: DHA
Ortahisar, Trabzon, Gülay, Güncel
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