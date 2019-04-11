Bariyerleri Aşan Otomobil Havalimanı Arazisine Düştü

TRABZON'un Ortahisar
ilçesinde, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten havalimanı arazisine uçan otomobilin sürücüsü Gülay
Ü., yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Pelitli
Mahallesi'nde meydana geldi. Gülay Ü. yönetimindeki 61 DV 129 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, çarptığı bariyerleri aştıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten Trabzon
Havalimanı'na uçtu. Otomobil, pist yan yol kenarındaki yeşil alana düştü.
Havalimanı çalışanlarının ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkarılan Gülay Ü., ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi
Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Trabzon