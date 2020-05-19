Bariyerleri aşıp karantina bölgesinden kaçan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

2 kişiye, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi daha sonra karantina bölgesine geri götürüldü.

ANTALYA'da, karantina bölgesinde, bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

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