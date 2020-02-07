Bariyerleri kırıp geçmeye çalışan kamyonete tren çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bariyerleri kırıp geçmeye çalışan kamyonete tren çarptı - Son Dakika

Bariyerleri kırıp geçmeye çalışan kamyonete tren çarptı

14 dakika önce

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı.

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sülümenli kasabası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekmek dağıtımı yapan Uğur Çankaya yönetiminde 03 PT 378 plakalı kamyonet, hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın askıda kalması nedeniyle rayların üzerinde kaldı. O sırada tren yolundan geçiş yapan 44015 sefer sayılı yük treni rayların üzerindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Uğur Çankaya, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpma sırasında kamyonette başka kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Hayati Kanat/İHA)

Bariyerleri kırıp geçmeye çalışan kamyonete tren çarptı

Sülümenli, Çankaya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik
Son dakika: Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Isparta'da 3 kardeş evlerinde yanarak can verdi Merter'de trafikteki yumruk yumruğa kavga kamerada

Son Dakika Haberleri
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:41 Şarkıcı Zeynep Mansur'un kebap keyfi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 14:20:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bariyerleri kırıp geçmeye çalışan kamyonete tren çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]