Bariyerleri kırıp geçmeye çalıştığı sırada tren çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bariyerleri kırıp geçmeye çalıştığı sırada tren çarptı - Son Dakika

Bariyerleri kırıp geçmeye çalıştığı sırada tren çarptı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı.

Bariyerleri kırıp geçmeye çalıştığı sırada tren çarptı, System.String[]

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ekmek dağıtımı yapan Uğur Çankaya yönetiminde 03 PT 378 plakalı kamyonet, hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan geçmeye çalıştı. Aracın tam da tren raylarının ortasında durduğu sırada tren yolundan geçiş yapan 44015 sefer sayılı yük treni kamyonete çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Uğur Çankaya, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Güvenlik kamerası görüntülerinde yük treninin kamyoneti metrelerce sürüklediği görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Çankaya, Sabah, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:54 Kaynak: İHA
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