Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü

13.06.2022 12:39

Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndüKARABÜK Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü tır, bariyerleri kırarak refüje girdi.

Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü

KARABÜK Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü tır, bariyerleri kırarak refüje girdi. Kazada demirlerin yola savrulması sonucu içerisinde bebeğin de bulunduğu hafif ticari araçtakiler ölümden döndü.

Kaza Karabük- Eskipazar karayolu Keman Oyman Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Ferhat Y. idaresindeki 34 TZ 8913 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak refüje girdi. Sürücüsünün araçta sıkıştığı kazada yola savrulan tır dorsesindeki demirler İstanbul'dan Sinop'a gitmekte olan Recep Kayıkçı idaresindeki 34 EPP 786 plakalı hafif ticari araca çarptı. İçerisinde bebeğinde bulunduğu araçtaki yolcular saniyelerle ölümden kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılırken, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tırın refüje girdikten sonra demirlerin yola savrulduğunu belirten Recep Kayıkçı, savrulan demirin aracına çarptığını ve kazadan kıl payı kurtulduklarını söyledi.

Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü
Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü

YORUMLAR
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Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı Bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır bariyerleri kırarak refüje daldı: Tırdan savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü - Son Dakika

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