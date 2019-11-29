Son Dakika Haberleri: Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, karşı şeride geçip, yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü Fethi Dergi (49), yaralandı.

Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, karşı şeride geçip, yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü Fethi Dergi (49), yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Turgutlu- Manisa Çevreyolu'nda meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Fethi Dergi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kullandığı makarna yüklü 35 AT 2254 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyonet, karşı şeride geçip, yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine yan yattı. Kazada, sürücü Dergi, yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan Dergi, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dergi'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Şehzadeler, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:48 Kaynak: DHA
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