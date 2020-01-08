Barkindo'dan Trump'a mektup:  OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Barkindo'dan Trump'a mektup:  OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez - Son Dakika Ekonomi

Barkindo'dan Trump'a mektup:  OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez

6 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Mohammed Barkino ABD Başkanı Donald Trump'a, OPEC'in tek başına petrol piyasalarını destekleyemeyeceğini söyledi.

Barkindo'dan Trump'a mektup:  OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Mohammed Barkino ABD Başkanı Donald Trump'a, OPEC'in tek başına petrol piyasalarını destekleyemeyeceğini söyledi.

Barkindo, Trump'a yazdığı bir mektupta OPEC'in tek başına petrol piyasalarını dengeleyemeyeceğini belirtirken, OPEC'in ekstra kapasitesinin günde 3 milyon varille 3.5 milyon varil arasında olduğunu hatırlattı.

Bunun yanında Barkindo, İran'ın Irak'taki ABD üssüne düzenlediği saldırı sonrası Irak petrol üretim tesislerinin güven altına alındığını ve üretime devam edildiğini söyledi ve ekledi:

"Irak'taki tesislerin güven altına alınması iyi bir haber, üretim etkili bir şekilde devam ediyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı

Son Dakika Haberleri
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
16:30 Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Son Dakika Ekonomi
16:05 Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 18:41:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Barkindo'dan Trump'a mektup:  OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]