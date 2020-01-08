Barkindo'dan Trump'a mektup:  OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Mohammed Barkino ABD Başkanı Donald Trump'a, OPEC'in tek başına petrol piyasalarını destekleyemeyeceğini söyledi.

Barkindo, Trump'a yazdığı bir mektupta OPEC'in tek başına petrol piyasalarını dengeleyemeyeceğini belirtirken, OPEC'in ekstra kapasitesinin günde 3 milyon varille 3.5 milyon varil arasında olduğunu hatırlattı.

Bunun yanında Barkindo, İran 'ın Irak 'taki ABD üssüne düzenlediği saldırı sonrası Irak petrol üretim tesislerinin güven altına alındığını ve üretime devam edildiğini söyledi ve ekledi:

"Irak'taki tesislerin güven altına alınması iyi bir haber, üretim etkili bir şekilde devam ediyor."