Barla'nın Arkeolojik Yapısı İnceleniyor - Son Dakika

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Özcan'ın yürütücülüğünü yaptığı "Parlais ( Isparta, Egˆirdir, Barla) Antik Kentinin C¸evresel Arkeoloji Yaklas¸ımı C¸erc¸evesinde Meka^nsal Analiz ve I·statistik Yo¨ntemler ile Aras¸tırılması" isimli proje, 2021 Yılı 1. Do¨nemı·nde O¨nerı·len Aras¸tırma Projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK "Bı·lı·msel ve Teknolojı·k Aras¸tırma Projelerı·nı· Destekleme Programı" çerçevesinde desteklenecek proje ile Isparta İli Eğirdir ilçesi Barla kasabasında yer alan Roma İmparatorluk Dönemi koloni kentlerinden Parlais antik kenti, çevresel arkeoloji yaklaşımı ile araştırılacak. Kentin araştırılmasında arkeoloji ve eski çağ tarihi metotları yanı sıra mekansal analizlere imkan tanıyan coğrafi bilgi sistemleri, jeofizik ve tektonik alanlarının metotları uygulanacak.

2021-2023 yılları arasında tamamlanması planlanan proje, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hüseyin Köker, Doç. Dr. Gülcan Sarp, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. M. Nuri Dolmaz, Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlkay Atav ve 'Kuzey Pisidia Yüzey Araştırma' ekibi arkeologları tarafından gerçekleştirilecek araştırmalarla sürdürülecek.