Barlak Ailesinin Acı Günü
1 saat önce
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Milletin Sesi Gazetesi imtiyaz sahibi Metin Barlak ve Zafer Medya sahipleri Selahattin, Mehmet, Mustafa Barlak'ın anneleri Hacı Süphan Barlak vefat etti.
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı ve Milletin Sesi Gazetesi imtiyaz sahibi Metin Barlak ve Zafer Medya sahipleri Selahattin, Mehmet, Mustafa Barlak'ın anneleri Hacı Süphan Barlak vefat etti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören anne Süphan Barlak'ın cenazesi bugün Narmanlı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dutçu Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, Ak Parti
İl Başkanı Mehmet Emin Öz
, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, İlçe Belediye başkanları, Ak Parti Belediye Başkan adayları, STK
başkanları, basın mensupları ve akrabaları katıldı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
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