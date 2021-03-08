Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor - Son Dakika

Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor

08.03.2021 14:23

Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyorMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve 10 yıl önce eşinden boşanan Fatma Barlak (52), 9 yıldır işlettiği oto yıkamacıda 3 çocuğunun geçimini sağlayıp 2 kişiyi de istihdam etti.

Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve 10 yıl önce eşinden boşanan Fatma Barlak (52), 9 yıldır işlettiği oto yıkamacıda 3 çocuğunun geçimini sağlayıp 2 kişiyi de istihdam etti. Oto yıkamacıda araçlara, pasta cila, seramik kaplama da yapan Barlak'ı gören müşterileri, önce şaşırıyor ardından da aldıkları titiz hizmetten dolayı mutlu ayrılıyor. Barlak, işini sevdiğini ve erkek mesleği olarak görmediğini söyledi.

Eşinden 10 yıl önce boşanan 3 çocuk annesi Fatma Barlak, bir arkadaşının tavsiyesiyle oto-yıkama işi yapmaya karar verdi. İŞKUR tarafından açılan 'İşbaşı Eğitimi Programı'na katılan Barlak, 4 aylık eğitimin ardından aldığı sertifika ile bir otomotiv firmasının oto-yıkama bölümünde bir yıl çalıştı. Pasta, cila ve seramik kaplama konusunda tecrübe edindikten sonra Bodrum'da kendi oto yıkama dükkanını açtı. Yıkama dışında seramik kaplama ve pasta cila işini de ekleyen Barlak'ın yanında şimdi biri kadın 2 personel çalışıyor.

'EVİNDE TORUN BÜYÜT DEDİLER'

Kendisini otomobil yıkarken ya da pasta cila ile seramik kaplama yaparken görenlerin şaşırdığını belirten Barlak, bunu bir erkek mesleği olarak görmediğini söyledi. İşini severek yaptığını kaydeden Barlak, 'Oto - yıkama işini yapmamı önerdiklerinde şaşırmıştım. 'Bir kadının araba ile ne işi olur' diye düşünüp, tereddüt ettim. Ancak daha sonra bir otomotiv firmasında çalışmaya başladığımda ustalarım işimi beğendi' dedi. Dükkanını ilk açtığı yıllar karşılaştığı tepkiler hakkında ise şunları anlattı

'İlk mesleğe başladığımda oğlum yaşındaki çocuklar, 'Abla burada ne işin var Git evinde torun büyüt' dediler. Ama yılmadım, 'Bu işi yapacağım' dedim. İlk zamanlar, hep detay işleri verildi, pasta cila gibi. O gün gelen bir müşteriye otomobilini, hatasız bir şekilde pasta cila yapıp teslim ettim. Ustam, tebrik etti. O gün karar verdim ve 'Herkes kendi çocuğunu kendi büyütsün. Ben bu işi yapacağım' dedim. İşimdeki 3'üncü günümde makine ile bağım adeta aşka dönüştü. İşime dört elle sarıldım, kendimi geliştirdim. Eğitimlere katılarak detayları öğrendim. Bu iş derya gibi. Eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Meşakkatli bir iş; ben seviyorum.'

'MÜŞTERİLERİMİN MUTLULUĞU ÖNEMLİ'

Eline makineyi alıp, işe başladığında dünyadan koptuğunu söyleyen Barlak, Aracını getiren müşterilerin kendisini görünce, 'Abla sen mi yapacaksın' diye soruyor. Ancak teslim alırken, memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Artık pek çok müşterim, benden başka kimsenin araçlarını temizlemesini istemiyor. Aracı teslim ettiğimde, müşterinin yüzünde gördüğüm o tebessüm ve memnuniyet bütün yorgunluğumu unutturuyor diye konuştu.

'HER GÜN KADINLAR GÜNÜ OLMALI?

Hemcinslerinin Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Barlak, Her gün Kadınlar Günü gibi kutlanmalı. Türk kadını, gerçekten çok mücadeleci ve emekçi. Tavsiyem; asla kadınlar hedeflerine ulaşmak için mücadelen vazgeçmesin. Kadınların bir hayali olmalı. Artık hayatın her alanında olan kadınlar işlerini severek yapmalı? diye ifade etti.

'ARACIMIZI RAHTALIKLA TESLİM EDİYORUZ'

Restoran işletmecisi evli 3 çocuk babası Aydın Peker uzun süredir tanıdığı Fatma Barlak'a güvendiğini belirtti. Peker, 'Aracımızı şefkatli ellerine teslim ediyoruz. Bir annenin çocuğuna baktığı gibi işine özen gösteriyor. Temiz ve titiz işçiliğiyle bizi mutlu ediyor' dedi.

Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor
Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor

İstihdam, Seramik, Bodrum, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, magazin ve iş dünyasını yasa yoğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, magazin ve iş dünyasını yasa yoğdu         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:29:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei