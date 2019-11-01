Son Dakika Haberleri: Barmen göçmen kaçakçısı çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Barmen göçmen kaçakçısı çıktı

Barmen göçmen kaçakçısı çıktı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, aralarında bir barmenin ve birçok değişik meslek dalından kişinin bulunduğu 5 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü, çıkarıldığı...

Barmen göçmen kaçakçısı çıktı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, aralarında bir barmenin ve birçok değişik meslek dalından kişinin bulunduğu 5 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, İstanbul ilinden Çanakkale-Ayvacık ilçesi sahilinden yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 3 İran ve 108 Afganistan uyruklu toplam 111 göçmen şahsın olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. 4 araç içerisinde 5 organizatör şahıs yakalanmış, araçlarda ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 35 adet can yeleği, ikişer adet tekne motoru ve deniz botu ve çok sayıda deniz malzemeleri ele geçirdi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden oto tamircisi A.G. (30), emlakçı M.K. (31), tekstilci H.A. (33), ayakkabıcı M.S. (29) ve barmen Ö.P. (31) ise tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi. Yakalanan mülteciler hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı
Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barmen göçmen kaçakçısı çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]