Barnier-AB Birleşik Krallık'ın piyasaya serbest giriş çağrısını geri çevirecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Barnier-AB Birleşik Krallık'ın piyasaya serbest giriş çağrısını geri çevirecek - Son Dakika Ekonomi

Barnier-AB Birleşik Krallık'ın piyasaya serbest giriş çağrısını geri çevirecek

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) baş müzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ın, bu ülke merkezli şirketlerin Avrupa pazarına uzun dönemli olarak serbest girişlerinin garanti altına alınmasın sağlanması çağrısını geri çevirecekleri uyarısı yaptı.

Barnier-AB Birleşik Krallık'ın piyasaya serbest giriş çağrısını geri çevirecek, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) baş müzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ın, bu ülke merkezli şirketlerin Avrupa pazarına uzun dönemli olarak serbest girişlerinin garanti altına alınmasın sağlanması çağrısını geri çevirecekleri uyarısı yaptı.

Bu konudaki kontrolün AB'de kalmaya devam edeceğinin altını çizen Barnier, Birleşik krallık merkezli şirketlerin AB pazarına girişine izin verecek anlaşmanın, finans endüstrisi için uygulanan anlaşma ile aynı olacağına dikkat çekti.

Barnier, bu konuda kapsamlı bir anlaşma üzerinde uzlaşma sağlanamaması durumunda, Kanada ile görüşmeler sırasında sürdürülen statüko desteklenmeyeceğini vurguladı. Barnier, böyle bir durumda AB'nin Birleşik krallık mallarına kota ve gümrük vergisi uygulayacağına dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık temsilcileri ile tüm ticaret modellerini konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ursula von der Leyen, AB olarak söz konusu görüşmeleri büyük bir heves ve istekle başlatmak istediklerini vurguladı ve AB'nin Brexit görev ekibinin Londra ile görüşmelere hazır olduğunun altını çizdi.


Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
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