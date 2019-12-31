Baro Başkan Han'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baro Başkan Han'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Baro Başkan Han'dan yeni yıl mesajı

8 saat önce

Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, 2019 yılındaki tüm olumsuzlukları unutturacak bir yeni yıla girilmesi yönünde temennide bulundu.

Baro Başkan Han'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, 2019 yılındaki tüm olumsuzlukları unutturacak bir yeni yıla girilmesi yönünde temennide bulundu.


Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımlayan Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, mesajında 2020 yılında en büyük dileklerinin Malatya Barosu'nun baraka misali, derme çatma, adalete erişim engeli oluşturan bir binadan kurtulmak olduğunu ifade etti. Yaşamın olduğu yerde umudun hep olduğunu dile getiren Han, mesajında, "Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumak ve güçlendirmektir. Her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temenni ediyorum. 2020 yılı öyle bir yıl olsun ki 2019 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. Yeni yılın, sağlık, huzur, mutluluk dolu barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, hepimizi toplumsal huzura daha çok yaklaştıran bir yıl olmasını diliyorum. Malatya Barosu olarak, yeni yılda da adaletin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygularla başta kıymetli meslektaşlarımın ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:14 Kaynak: İHA
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